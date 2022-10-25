Американский боец Джефф Монсон завершит карьеру в Хабаровске 29 октября Фото: Министерство физкультуры и спорта Хабаровского края

29 октября состоится встреча американца Джеффа Монсона и Александра Ильясова из Хабаровска. Зрелищный поединок пройдет в рамках профессиональных боев по версии «Драка» за Кубок губернатора.

- Спортсмены должны были встретиться еще 10 лет назад, но бой сорвался за сутки до турнира. В этот раз Монсон пообещал вернуть долг россиянину и все-таки прилететь в Хабаровск, - рассказали в минспорта края.

29 числа в Хабаровске соберутся лучшие бойцы из России, Америки, Франции, Республики Кот-д’Ивуар, Бразилии и Камеруна. Турнир по смешанным боевым искусствам, посвященный 30-летию Федерации смешанных боевых искусств «Драка», пройдет в «Платинум арене».

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