Охотился на литые диски: мужчина обокрал шесть машин на 120 тысяч в Хабаровске

Полицейские Хабаровска раскрыли серию краж колес с литыми дисками Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Безработный 31-летний хабаровчанин бродил ночами по улицам города в поисках добычи. Его целью были машины без сигнализации, с литыми дисками на колесах. При помощи слесарных инструментов мужчина оставлял авто «на кирпичах», а дорогие комплектующие он продавал на городском рынке. Предварительно установлено, что так хабаровчанин обокрал шесть машин на сумму 120 тысяч рублей.

- На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

С мужчины взяли подписку о невыезде. Полиция разыскивает украденное имущество.

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