Пожарные спасли из огня женщину и эвакуировали 10 жильцов дома в Хабаровске Фото: Иван ВИСЛОВ

Около 11:30 на пульт пожарно-спасательной службы Хабаровска поступил вызов. Очевидцы рассказали, что из окон дома №24 по Ворошилова виден дым. Пожар произошел в квартире на третьем этаже. На место сразу выехали спасатели.

- В квартире горели домашние вещи. Пожарные зашли в подъезд, чтобы помочь людям эвакуироваться. Они вывели на улицу 10 жильцов. При помощи индивидуального спасательного устройства был спасен еще один человек, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На место прибыли медики. Одной женщине потребовалась помощь медиков, поэтому ее увезли в больницу. Пожар был потушен в 12:15. Причины возгорания установят сотрудники Госпожнадзора.

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