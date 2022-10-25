Хабаровский край представил свою продукцию на форуме «Сделано в России» Фото: Правительство Хабаровского края

На международном экспортом форуме «Сделано в России» Хабаровский край представил продукцию авиастроения и креативной индустрии. Свои разработки на выставке презентовали больше 130 российских компаний. Самыми яркими проектами оказались автоматические автопогрузчики, автозарядные станции, VR-очки для диагностики.

- Участники сошлись во мнении: России есть что предложить миру под брендом Made in Russia. Наши участники показали продукцию авиапрома - пассажирский самолет «Суперджет New», выпуск которого планируется в конце 2023 года, и истребитель Су-57. Из области креативной индустрии мы показали мультсериал о рюкзачках «Спина к спине», - рассказала Валентина Филоненко, замминистра экономического развития Хабаровского края.

Форум был посвящен вопросам продвижения отечественного экспорта на новые рынки, особенно на Восток. Его участниками стали больше пяти тысяч человек.

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