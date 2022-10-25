Юмористка из Хабаровска Варвара Щербакова выступит на шоу «КОНЦЕРТЫ» на ТНТ

30 октября в 21:00 на телеканале ТНТ стартует новое шоу «КОНЦЕРТЫ». В рамках этого проекта профессиональные юмористические коллективы будут выступать со специальными часовыми перформансами. «Женскую Сборную» представят юмористки из разных регионов России. Среди них - Варвара Щербакова из Хабаровска.

В каждом выпуске шоу «КОНЦЕРТЫ» будут выступать лучшие комики канала ТНТ, которые объединились в коллективы: «Камызяки», «Сборная Красноярска», «Союз», «Женская Сборная», «Юг», «Сборная России», «Астана», «Нулевые», «Наполеоны» и «Плюшки». Ведущий проекта - Евгений Чебатков.

В премьерном выпуске зрителей ожидает концерт команды «Камызяки». К Азамату Мусагалиеву, Денису Дорохову, Ренату Мухамбаеву и другим известным комикам присоединится певец Анатолий Цой. В своем первом сольном концерте на федеральном канале комики покажут продолжение как всем известных историй про камызякского мэра, так и подчеркнут новизну происходящего, взяв для этого новые имена. Фанатов команды ждет фирменный абсурдный юмор камызякцев, которые покажут пародии на передачи «Что? Где? Когда?» и «Играй, гармонь любимая!», а также с помощью Анатолия Цоя продемонстрируют свежие вокальные номера.

Шоу «КОНЦЕРТЫ» - с 30 октября на телеканале ТНТ.