Дождь и заморозки ожидаются в Хабаровске 26 октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Хабаровске 26 октября опять испортится. Насквозь пронизывающий ледяной ветер усилится до 12 метров в секунду. По прогнозу синоптиков, к вечеру пойдет дождь, который может стать причиной появления наледи на дорогах ночью. Ночью в краевой столице температура опустится до -1, а днем потеплеет до 8-10 градусов.

- 26 октября в Хабаровске не ожидаются опасные погодные явления, - рассказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Небольшие дожди ожидаются на территории всего края. Несмотря на это, в регионе немного потеплеет по сравнению с предыдущими днями.

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