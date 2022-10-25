Будет время подумать над поведением: хабаровчанин приговорен к 12 годам колонии за наркоторговлю

Суд приговорил мужчину к 12 годам колонии за торговлю наркотиками в Хабаровске Фото: Борис КОКУРИН

Четыре года назад хабаровчанин вступил в группу наркоторговцев из-за обещанного большого заработка. Участники производили синтетические вещества и продавали их на территории Хабаровского края. 23-летний мужчина получал большие партии запрещенки, фасовал их на дозы и делал закладки для покупателей. Спустя год он получил партию весом 2,3 килограмма, но был пойман полицейскими с поличным. Всю партию синтетики изъяли.

- На задержанного завели уголовное дело, а после расследования передали в суд. На основании вердикта присяжных его приговорили к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Осужденный не согласился с приговором и попытался его обжаловать, но его попытка оказалась безуспешной - решение оставили без изменений.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.