В школах Хабаровска продолжают проводить антитеррористические учения Фото: Михаил ФРОЛОВ

В школах города Хабаровска продолжаются антитеррористические учения. Как сообщили в городском управлении образования, мероприятия проходят по графику. Между тем в некоторых школах в родительские чаты поступили сообщения о запланированном учении, как отметили в мэрии, это делается для того, чтобы школьники были готовы и не поддавались панике во время мероприятия.

- В школах уже месяц проходят учения, есть рекомендации, отрабатываются различные сценарии по учению, есть график, который составлен в каждой школе, в соответствии с ним они и проходят, - рассказали в мэрии. - Нет ничего такого страшного и сверхъестественного, это то, что однажды может спасти нас и наших детей. Поэтому мы призываем относиться к этому спокойно и с пониманием.

В администрации Хабаровска добавили, что поступающие в родительские чаты сообщения о запланированных учениях - предупреждения от классных руководителей, чтобы школьники были готовы к учениям, действовали без паники, не пугались.

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