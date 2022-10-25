Еще в одном районе Хабаровского края заработал штаб по оказанию помощи семьям мобилизованных. Фото: администрация Ванинского района

В Ванинском районе Хабаровского края запущен в работу штаб оказания помощи семьям мобилизованных. Штаб был открыт по распоряжению губернатора Михаила Дегтярева. Он распорядился открыть такие центры в каждом муниципалитете региона.

В штабе работают представители соцзащиты администрации и структурных подразделений. Штаб работает под председательством главы района Сергея Нагорняка.

- На первом заседании он отметил, что задача поставлена губернатором предельно ясно: установить связь с каждой семьей мобилизованного гражданина, выяснить, в какого рода помощи нуждается семья и помочь на месте или передать информацию краевым властям, - сообщает пресс-служба районной администрации.

Накоплением и обработкой данных займется отдельно центр поддержки семей мобилизованных.

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