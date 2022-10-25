Миша и София: в Хабаровском крае назвали самые популярные имена для новорожденных Фото: Правительство Хабаровского края

Больше девяти тысяч детей родилось в Хабаровском крае за этот год, всего же отделы ЗАГС зарегистрировали порядка 40 тысяч обращений. Что касается детей, как отметили в комитете по делам ЗАГС и архивов правительства Хабаровского края, то больше всего родилось в краевом центре - почти пять тысяч. Еще свыше 1400 детей появились на свет в Комсомольске-на-Амуре.

- За 9 месяцев 2022 года на свет появилось 9259 малышей, в том числе за сентябрь - 1036. В частности, за анализируемый период зарегистрировано рождение 99 двоен (в сентябре - 10), и одна тройня, - отметили в правительстве.

Мальчиков появилось 4777, чаще всего им давали имена Михаил, Артем, Александр, Максим, Матвей и Марк. Девочек появилось чуть меньше - 4482 младенца. Среди женских имен самыми популярными стали в этом году София, Ева, Алиса, Анна и Милана.

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