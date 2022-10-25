В Хабаровском крае за этот год в пожарах погибли 62 человека Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае с начала этого года и по сегодняшний день огонь унес жизни уже 62 человек. Как сообщает ГУ МЧС России по краю, чаще всего люди погибают во время пожаров в жилых домах. Жилой сектор в этом году горел больше тысячи раз.

Профилактическая работа помогает снизить количество возгораний в домах. Так, в сравнении с прошлым годом, в этом показатель снизился на 22,8 процента.

- Анализ статистики пожаров с тяжкими последствиями показывает, что 82,7 процента погибших - граждане, проживавшие в жилом фонде, в зданиях и строениях с высокой степенью изношенности, неисправностями печного отопления и неудовлетворительным состоянием электрохозяйства, - рассказали в МЧС.

В холодное время года пожаров регистрируется больше. Соответственно, увеличивается и число погибших людей. Рост числа пожаров связан с частым использованием отопительного оборудования. К группе риска в вопросах пожарной безопасности можно отнести многодетные семьи, пожилых людей, инвалидов и семьи с низким социальным статусом. МЧС продолжает профилактические мероприятия, чтобы население внимательнее относилось к пожароопасным ситуациям.

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