Обокрал собственную бабушку: на Колыме подросток перевел со счета родственницы 122 тысячи рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Колыме завершили расследование дела о краже, заведенного в отношении подростка, который украл у собственной бабушки 122 тысячи рублей. Как сообщает областной СУ СК, летом этого года несовершеннолетний через онлайн-банк в два захода перевел деньги с карты бабушки себе и потратил их.

- Следственными органами СУ СК России по Магаданской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 16-летнего подростка в совершении преступления, предусмотренного пунктом «Г» части третьей статьи 158 УК РФ, - сообщает следком.

Сейчас уголовное дело отправилось к прокурору, а затем его передадут в суд на рассмотрение.

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