Объем пассажирских перевозок водным транспортом вырос на 15% в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В этом году региональный минтранс организовал перевозки по Хабаровскому и Комсомольскому направлениям. На первом - три маршрута: от Речного вокзала до Новокаменки, до Победы и «Паруса». А от Комсомольска осуществлялись перевозки в направлении сел Пивань и Нижние Халбы, на скоростной линии «Комсомольск - Богородское - Николаевск» на теплоходах «Метеор». В Николаевском районе организатором дачных перевозок выступила местная администрация. Транспорт приобретен администрацией района за счет средств из краевого бюджета.

- За девять месяцев по краю внутренним водным транспортом перевезено более 160 тысяч пассажиров. Из них по краевым маршрутам больше 51 тысячи человек - 115,6% к аналогичному периоду прошлого года, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Навигационный сезон в регионе близится к завершению. В Хабаровске он закончится уже 30 октября.

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