Мобилизованные хабаровчане могут вернуть деньги за ОСАГО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мобилизованным жителям Хабаровского края и их семьям власти региона оказывают всестороннюю помощь: от решения бытовых до жилищных вопросов. Меры поддержки разрабатывают и на государственном уровне. Как рассказали в Банке России, теперь призванные в рамках частичной мобилизации смогут досрочно расторгнуть договор ОСАГО.

- Заявление можно будет подать как в офисе страховой компании, так и онлайн - через личный кабинет, вне зависимости от того, каким образом ранее был приобретен полис, - рассказали в Центробанке РФ.

Досрочно отказаться от ОСАГО за мобилизованного сможет другой человек по нотариальной доверенности, в которой будет прописано право досрочного расторжения договора.

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