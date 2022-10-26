Мобилизованные хабаровчане могут вернуть деньги за ОСАГО
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мобилизованным жителям Хабаровского края и их семьям власти региона оказывают всестороннюю помощь: от решения бытовых до жилищных вопросов. Меры поддержки разрабатывают и на государственном уровне. Как рассказали в Банке России, теперь призванные в рамках частичной мобилизации смогут досрочно расторгнуть договор ОСАГО.
- Заявление можно будет подать как в офисе страховой компании, так и онлайн - через личный кабинет, вне зависимости от того, каким образом ранее был приобретен полис, - рассказали в Центробанке РФ.
Досрочно отказаться от ОСАГО за мобилизованного сможет другой человек по нотариальной доверенности, в которой будет прописано право досрочного расторжения договора.
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