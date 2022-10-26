Онлайн-регистрация на авиарейсы временно недоступна в Хабаровском крае

Регистрация на авиарейсы в режиме онлайн временно недоступна в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

26 октября в связи с техническими работами с 9:00 временно приостанавливается онлайн-регистрация на рейсы «Аэрофлота». Также ограничения затронут рейсы под кодом SU с номерами 5400-5799 и 5950-6999 компаний «Аврора» и «Россия».

- Регистрация на рейс по-прежнему доступна без ограничений в аэропорту вылета. Также временно приостанавливается продажа субсидированных перевозок на сайте и в мобильном приложении, - рассказали в пресс-службе «Аэрофлота».

В связи с ограничениями пассажиров просят приезжать в аэропорт заранее, хотя бы за четыре часа до вылета, чтобы успеть зарегистрироваться на рейс.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.