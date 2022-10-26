Год колонии за покупку в интернете: мужчина может получить срок за фейковые права

Водитель с поддельными правами задержан в Хабаровском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Вяземском сотрудники ГИБДД остановили легковушку для проверки документов. Сидящий за рулем молодой человек показал права, но инспекторы сразу засомневались в их подлинности. Номер документа пробили по базе. Оказалось, что свидетельство выдано на другое имя. Это стало основанием для задержания 21-летнего водителя. Его доставили в отделение полиции, а машину отвезли на спецстоянку. Сомнительное удостоверение было отправлено на экспертизу.

- Права оказались поддельными. Задержанный сказал, что не учился в автошколе. Он купил документ на одном из сайтов, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

На мужчину завели уголовное дело. За подделку ему грозит год колонии.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.