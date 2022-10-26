Пырнул ножом в живот, чтобы прогнать из дома: 74-летний мужчина напал на гостя своего сына

Пожилой мужчина приговорен к колонии за нападение с ножом в Хабаровском крае Фото: Иван ВИСЛОВ

Сын 74-летнего жителя поселка Циммермановка устроил застолье в квартире, пригласив своего 30-летнего друга. Мужчины выпивали и разговаривали о быте, вели себя спокойно. Пенсионер, посчитав, что гостю пора идти домой, попросил его покинуть квартиру. Но приятель сына никак не отреагировал, что вывело из себя пожилого мужчину. Он достал охотничий нож и ударил несговорчивого парня в живот.

- Пострадавший получил тяжелое ранение. За причинение тяжкого вреда здоровью на него завели уголовное дело, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Материалы были переданы в суд для рассмотрения. Мужчину признали виновным и приговорили его к трем годам колонии общего режима.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.