Учительница физкультуры из Хабаровска получила ключи от служебной квартиры Фото: Администрация Хабаровска

В октябре на празднике, посвященном Дню учителя, глава города Сергей Кравчук вручил ключи от служебных квартир хабаровским педагогам. Теперь жилье предоставили еще одной учительнице. Валентина Чеунина преподает физкультуру в многопрофильном лицее имени 202-й Воздушно десантной бригады. Заселяться в новую квартиру она будет с дочкой.

- Теперь не нужно снимать жилье. Это огромная поддержка от администрации города. Спасибо большое мэру Хабаровска за то, что предоставил такую возможность. Очень приятно, что в городе ценят труд педагогов, - сказала Валентина Чеунина.

На новоселье пришла директор лицея Ольга Кодина вместе с сотрудниками управления образования мэрии города. Они поздравили Валентину с обретением жилья.

В этом году ключи получили 10 педагогов. По словам мэра, в следующем году жильем обеспечат 15 учителей.

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