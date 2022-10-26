Полицейские и сотрудники администрации предупредили пожилых хабаровчан о мошенниках Фото: Администрация Хабаровска

В последнее время пожилые люди все чаще становятся жертвами мошенников. Аферисты выманивают у доверчивых хабаровчан миллионы рублей под разными предлогами. В связи с этим сотрудники комитета по управлению Железнодорожным районом, полиции и народной дружины «Вектор» провели профилактический рейд. Они рассказали пенсионерам о телефонном мошенничестве и о том, как не стать жертвой преступников.

- Просим соблюдать меры предосторожности: не отвечать на звонки с неизвестных телефонных номеров, не верить любой информации от незнакомца, даже если звонок поступил с официального телефона горячей линии банка, прервать разговор и самостоятельно позвонить на телефон горячей линии банка, набрав номер вручную. Код от карты клиента и пароли не имеют права спрашивать даже банковские работники, - рассказали в комитете по управлению районом.

В ходе рейда сотрудники обошли 21 квартиру.

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