Соревнование по стрельбе из пневматики для подростков пройдет в Хабаровске 30 октября Фото: Администрация Хабаровска

Соревнование «Меткий стрелок» пройдет 30 октября в помещении военно-патриотического клуба «Данко» на Кочнева, 1А. Принять участие могут юнармейцы, курсанты военно-патриотических клубов и объединений города, имеющие навыки стрельбы из пневматического оружия.

- Мероприятие будет посвящено десятилетию со дня присвоения Хабаровску звания «Город воинской славы». Участников распределят на несколько возрастных групп: девушки до 15 лет, девушки 16-18 лет, юноши до 15 лет и юноши 16-18 лет, - рассказали в администрации Хабаровска.

От одного учреждения или объединения допускаются не больше восьми стрелков для участия в личном зачете. Заявки принимают до 27 октября по почте: club_danko@mail.ru. Телефон для справок: 37-17-28.

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