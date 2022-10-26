Строительство двух домов для расселения аварийного жилья завершается в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Бикине завершается строительство двух домов, в которые переедут семьи из 14 аварийных деревянных бараков. Общая площадь возводимых построек - 3,87 тысячи квадратов. Новые метры получат около 190 жителей города. Контракт с подрядчиком был заключен в декабре 2021 года, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2022. Стоимость строительства составила больше 450 миллионов.

- Оба дома находятся на завершающей стадии строительства. Сейчас ведутся работы по устройству крыши, монтажу окон, стояков отопления, электропроводки, продолжается прокладка наружных сетей водоотведения. Фактическая готовность объекта - больше 70%, - рассказали в краевом министерстве ЖКХ.

Всего в Бикине необходимо расселить 18 аварийных домов площадью 5,57 тысячи квадратов, что позволит улучшить жилищные условия 271 человека. Уже расселено 29 домов общей квадратурой больше 1,7 тысячи метров, в которых проживают 82 человека.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.