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НовостиОбщество26 октября 2022 1:19

Единая команда для поддержки инвестиционных проектов появится в Хабаровском крае

Над ее созданием работают региональные власти
Александра ЯВИЩЕНКО
Единая команда для поддержки инвестиционных проектов появится в Хабаровском крае

Единая команда для поддержки инвестиционных проектов появится в Хабаровском крае

Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

Власти края создают единую инвестиционную команду, которая будет заниматься вопросами поддержки инвестпроектов в регионе. Участниками новой организации станут представители региональной власти, администрации всех районов и ресурсоснабжающих организаций. Последние курируют многие процедуры согласования и подключения к технологическим сетям.

- По поручению губернатора «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций» (АПИРИ - прим. ред.) занимается созданием единой инвестиционной команды. Теперь поддержкой проектов и инициатив инвесторов будут заниматься совместно с муниципалитетами и ресурсоснабжающими организациями. Участники подпишут меморандумы, что позволит снизить сроки межведомственного взаимодействия и положительно повлияет на инвестиционный климат в регионе, - рассказал Андрей Дымченко, руководитель АНО «АПИРИ».

Сейчас в команде состоят организации и представители администрации Хабаровского, Вяземского, Верхнебуреинского и Ванинского районов. Участники уже занялась решением проблемы подключения к инфраструктуре. В этом году будет проведена оптимизация всех этапов подключения к различным сетям, так называемое «картирование».

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