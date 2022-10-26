Хабаровский вуз ДВГАФК получит грант на развитие Фото: priority2030.ru

Дальневосточная государственная академия физической культуры (ДВГАФК - прим. ред.) получит грант в рамках госпрограммы «Приоритет 2030». Всего в программу вошли восемь вузов Дальнего Востока.

- На ВЭФ президент Владимир Путин обозначил опережающее развитие ДФО долгосрочным приоритетом для страны. В рамках программы «Приоритет 2030» дальневосточные вузы смогут запустить новые образовательные программы, создать современные исследовательские лаборатории и учебные подразделения. В заключительном отборе победили восемь вузов из шести дальневосточных регионов. Их программы охватывают практически все отрасли экономики: от сельского хозяйства до инженерных и медицинских направлений. Они нацелены на достижение технологического суверенитета и экономической безопасности страны, - сказал Дмитрий Чернышенко, зампред Правительства России.

В этом году каждый вуз-победитель получит господдержку в размере 71,25 миллиона рублей. До 2024 года включительно на их развитие направят 5,77 миллиарда. Средства пойдут на поддержку преподавателей и студентов, развитие академической мобильности, обновление материально-технической базы и учебно-лабораторного оборудования.

ДВГАФК ставит перед собой задачу акцентировать внимание на развитии здорового образа жизни в молодежной среде и продвижения спортивной индустрии в экономике края. Для реализации программы будут созданы новые структурные подразделения: центр развития студенческого спорта, центр адаптивной физкультуры и адаптивных видов спорта, школа спортивной медицины, лаборатория биомеханики и спортивного инжиниринга и центр киберспорта.

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