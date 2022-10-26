Михаил Дегтярев принял участие в заседании Всемирного Русского Народного Собора Фото: Правительство Хабаровского края

Глава региона принял участие в пленарном заседании XXIV Всемирного Русского Народного Собора. Михаил Дегтярев входит в бюро президиума. Мероприятие прошло под председательством святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Темой собрания стало «Православие и мир в XXI веке».

- Мы уделяем особое внимание взаимодействию с религиозными организациями в составе епархий Приамурской митрополии Русской Православной Церкви. В первую очередь это духовно-нравственное развитие и патриотическое воспитание, помощь вынужденным переселенцам, поддержка мобилизованных и их семей, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Напомним, что в регионе за два года было построено и освящено пять церквей. На территории края открываются духовно-просветительские центры. Один из них уже построен в Ванино, сейчас ведутся работы в Николаевске, а в будущем такой центр построят и в Хабаровске.

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