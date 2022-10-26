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НовостиПроисшествия26 октября 2022 2:37

Скрывали мигрантов и хотели подкупить полицейского: компанию оштрафовали на миллион за коррупцию в ЕАО

Штраф в миллион рублей заплатила компания за попытку подкупа полицейского в ЕАО
Александра ЯВИЩЕНКО
Штраф в миллион рублей заплатила компания за попытку подкупа полицейского в ЕАО

Штраф в миллион рублей заплатила компания за попытку подкупа полицейского в ЕАО

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В августе прошлого года представитель компании, которая выполняла строительные работы в Биробиджанском районе, попытался подкупить полицейского, чтобы скрыть незаконное трудоустройство иностранцев. В противном случае на мигрантов должны были составить протоколы за нарушения законов, что повлекло бы их выдворение из страны.

- Полицейскому предложили 20 тысяч, но он отказался и сообщил о попытке подкупа руководству, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Прокуратура завела административку на юрлицо. Компанию оштрафовали на миллион рублей. Информация о нарушении закона теперь включена в единый реестр участников закупок. Это значит, что компания не сможет размещать заказы для государственных и муниципальных нужд в течение двух лет.

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