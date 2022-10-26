Комсомольские педагоги победили в федеральном конкурсе «Флагманы образования. Школа» Фото: Правительство Хабаровского края

За победу в конкурсе боролись 104 команды из 45 регионов. В число победителей вошла сборная комсомольского лицея №1. Регион представляли учителя математики Людмила Ященко, иностранного языка Елена Леонтьева, истории и обществознания Елена Лоевец.

- Результат достигнут благодаря личным и профессиональным качествам педагогов, командной работе, слаженности коллектива единомышленников, - сказал Алексей Благинин, представитель Минпросвещения России.

Финалисты конкурса провели для учеников лингвистической школы имени Дешериева в Грозном междисциплинарный урок. Также участники прошли конкурсное испытание «Педагогический совет», проявив свои компетенции в области взаимодействия с педагогическим коллективом. Учителя показали экспертам проекты воспитательных мероприятий, которые можно провести на знаковых площадках Чеченской Республики.

Победители и призеры конкурса смогут заявить о себе, проверить знания, повысить квалификацию, пройти образовательные программы и войти в государственный кадровый резерв. Лауреаты бесплатно отправятся в турпоездки по стране в рамках проекта «Больше чем путешествие».

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