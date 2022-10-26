Хабаровские школьницы стали лауреатами всероссийского конкурса с проектом «Дом-сад для пожилых»

Хабаровские школьницы стали лауреатами Всероссийского конкурса Фото: Администрация Хабаровска

По результатам всероссийского конкурса «Инициативы, развивающие местное самоуправление» две хабаровские школьницы заняли второе место с проектом «Дом-сад для пожилых». Суть идеи заключалась в создании некоего пункта временного пребывания престарелых людей. Для пожилых должны быть выделены одно- или двухкомнатные квартиры по принципу детских садов. Туда их будут привозить родственники утром, а вечером забирать домой. Днем с ними будут заниматься рукоделием, физкультурой, творчеством, как в частном детсаду.

- Идея проекта «Дом-сад для пожилых» родилась у меня тогда, когда несчастье случилось с моей бабушкой. Она стала совсем рассеянной, легко могла пораниться острым предметом и не заметить этого. Теперь с ней постоянно кто-то должен находиться рядом и ухаживать, - рассказала София Малышева, девятиклассница из гимназии №6.

С лауреатами конкурса Софьей Малышевой и Дианой Чупрасовой встретился Сергей Кравчук. Он поблагодарил школьниц за отзывчивость и недетский подход к проблеме.

- Вы открыли глаза, в том числе взрослым, на проблему пожилых людей, беззащитных и очень зависимых. А то, как общество относится к детям и пожилым, показывает, насколько оно развито, придерживается ли оно идей гуманизма, - сказал Сергей Кравчук.

Авторы проекта надеются, что в Хабаровске найдутся желающие реализовать проект при поддержке мэрии. Девочки и их преподаватели готовы передать свои разработки.

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