Курсы водителей трамваев и троллейбусов открываются в Хабаровске
Фото: Администрация Хабаровска
Хабаровская компания «Городской электротранспорт» получила лицензию на обучение студентов. Жители краевой столицы теперь могут записаться на курсы водителей трамваев и троллейбусов. Учеба длится 4,5 месяца на вагоновожатого и пять месяцев на водителя троллейбуса.
- Прежде чем поступить на обучение, нужно пройти медобследование. Затем сформируются группы, и начнется учеба, - рассказали в мэрии Хабаровска.
Студентам будут платить 10 тысяч рублей в качестве стипендии. Также у них будет возможность подрабатывать во время учебы. Хабаровчане, окончившие курсы, гарантированно будут трудоустроены. Записаться на курсы можно по телефонам: 46-12-38 и 46-12-45.
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