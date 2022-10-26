Хабаровский аэропорт оштрафован из-за завышения цен на парковку Фото: УФАС России по Хабаровскому краю

Ранее Хабаровское УФАС признало, что «Хабаровский аэропорт» установил неоправданно высокую цену за услуги парковки возле здания аэровокзала. Тем самым компания нарушила закон о защите конкуренции.

Тогда было вынесено решение о назначении штрафа, но представители аэропорта оспорили выводы антимонопольного органа и обратились в арбитражный суд. Они хотели добиться отмены штрафа. После изучения всех материалов суд подтвердил законность выводов Хабаровского УФАС России о монопольно высоких ценах на услуги пользования автопарковкой в аэропорту «Хабаровск (Новый)». Он поддержал решение о назначении штрафа в размере 325 тысяч рублей.

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