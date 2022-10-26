Ремонт дорог по национальному проекту завершился в Комсомольске Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

26 октября закончился ремонт улицы Кирова от набережной до дома №70. Этот участок стал последним в рамках нацпрограммы «Безопасные и качественные дороги» в 2022 году. Всего было отремонтировано 19 объектов.

- В следующем году работы продолжатся. Запланировано привести в порядок 40 улиц общей протяженностью свыше 34 километров, - рассказали в администрации Комсомольска.

Самые масштабные работы за последние 30 лет были проведены на трассе, по которой водители объезжают центр города из Хабаровска в сторону Солнечного. На участке протяженностью в 3,2 километра заменили бордюры, сняли слой старого асфальта и уложили новый, отремонтировали тротуары общей площадью 25 тысяч квадратных метров. На протяжении трассы заменили освещение с желтого на белый свет, нанесли разметку и установили знаки. На это было потрачено 160 миллионов.

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