Маркетплейс «Свое Фермерство» от «Россельхозбанка» запускает коробочные решения по продвижению товаров для АПК

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Маркетплейс товаров для аграриев «Свое Фермерство»от «Россельхозбанка» запускает систему продвижения, которая позволит каждому пользователю увеличить объем продаж на площадке и повысить узнаваемость бренда в цифровых каналах. Удобные пакетные предложения подойдут разным категориям производителей во всех сегментах.

Специалисты платформы предоставили пользователям широкий набор бесплатных инструментов продвижения для решения различных задач: от повышения узнаваемости бренда через имиджевые медийные форматы до прямой «активации продаж» через продвижение товаров внутри маркетплейса. Теперь пользователям платформы станут доступны уникальные варианты продвижения через нативные интеграции в экспертный контент, проведение вебинаров, размещение видеоконтента. Также у пользователей появится возможность повысить узнаваемость не только на платформе «Свое Фермерство», но и на внешних площадках: соцсетях и платформах «Яндекс.Директ» или MyTarget.

Значительный объем пользователей платформы «Свое Фермерство» делает ее ведущим каналом сбыта продукции для сельхозтоваропроизводителей: от крупной техники до семян и расходных материалов. Возрастающий уровень конкуренции за внимание покупателей диктует необходимость внедрения инструментов продвижения, которые позволили бы выгодно позиционировать себя на агрорынке.

- Многие аграрии тратят значительные средства на неэффективные рекламные каналы и инструменты в поисках сбыта своей продукции, так как им сложно найти своего покупателя на просторах интернета. На нашей платформе собрана на 100% целевая аудитория, что позволяет обеспечить высокую эффективность продвижения товаров и услуг. Разрабатывая новые сервисы на нашей платформе, мы стараемся учесть интересы и пожелания поставщиков из разных сегментов вне зависимости от размера их бизнеса. Именно поэтому у нас получился довольно широкий набор рекламных инструментов. Для удобства пользователей мы объединили их в пакетные предложения под решение конкретных задач для разных финансовых ситуаций. Например, пакет «Лидер категории» обеспечит заметность поставщика на маркетплейсе в целевой товарной категории, а пакет «Медийный охват» будет работать на узнаваемость бренда сельхозтоваропроизводителя и прирост лояльной аудитории, - отмечает директор Центра развития финансовых технологий «Россельхозбанка» Елена Батурова.

Экосистема «Свое Фермерство» от «Россельхозбанка» объединяет цифровые решения и сервисы, которые позволяют небольшим фермерским хозяйствам без дополнительных затрат автоматизировать решения каждодневных задач и сосредоточиться на росте бизнеса.

Сегодня на площадке «Свое Фермерство» зарегистрировано более 10 тысяч поставщиков и производителей, размещено почти два миллиона товаров в нескольких десятках категорий. На витрине цифровых сервисов представлено более 30 решений, способных повысить эффективность агробизнеса.