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НовостиПроисшествия26 октября 2022 6:32

Дождливый четверг: погода не порадует теплом хабаровчан

27 октября погода в Хабаровске будет дождливой
Александра ЯВИЩЕНКО
27 октября погода в Хабаровске будет дождливой

27 октября погода в Хабаровске будет дождливой

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Солнечные дни в Хабаровске прервутся дождями в четверг, 27 октября. Синоптики прогнозируют осадки ночью, что может стать причиной гололеда на дороге. Днем также возможен небольшой дождь и усиление ветра до 7-14 метров в секунду.

- Ночью температура воздуха опустится до ноля. Днем потеплеет совсем незначительно - до 4-6 градусов, - рассказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Хабаровчан призывают быть осторожными на дорогах в условиях гололедицы. Вероятность аварий в это время возрастает, поэтому нужно соблюдать ПДД, особенно не превышать скорость и выдерживать дистанцию до впереди едущих машин.

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