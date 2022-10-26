27 октября погода в Хабаровске будет дождливой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Солнечные дни в Хабаровске прервутся дождями в четверг, 27 октября. Синоптики прогнозируют осадки ночью, что может стать причиной гололеда на дороге. Днем также возможен небольшой дождь и усиление ветра до 7-14 метров в секунду.

- Ночью температура воздуха опустится до ноля. Днем потеплеет совсем незначительно - до 4-6 градусов, - рассказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Хабаровчан призывают быть осторожными на дорогах в условиях гололедицы. Вероятность аварий в это время возрастает, поэтому нужно соблюдать ПДД, особенно не превышать скорость и выдерживать дистанцию до впереди едущих машин.

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