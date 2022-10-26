Хабаровский край получил больше миллиона на развитие молодежной политики Фото: Правительство Хабаровского края

Из федерального бюджета Росмолодежи Хабаровскому краю выделено больше миллиона рублей на 2023 год. Эти деньги пойдут на развитие молодежной политики.

- Благодаря субсидии у нас появится еще больше интересных мероприятий и форматов. Полученные средства будут направлены и на создание молодежного пространства, реновацию краевого центра «Поколениум», мы сможем усовершенствовать пространство и дополнить его IT-оборудованием, - сказала Амалия Шихалева, и. о. председателя комитета по делам молодежи краевого правительства.

Приоритетные направления, по которым регион получит поддержку - креатив, карьера, добровольчество, «Импакт», «Лайф», события, гранты, медиа, патриотическое воспитание и бизнес.

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