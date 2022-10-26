Мобилизованные получат больше девяти тысяч спальных мешков, сшитых в Хабаровском крае

Мобилизованные получат больше 9 тысяч спальных мешков, сшитых в Хабаровском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровском крае продолжаются мероприятия по поддержке мобилизованных граждан. На территории региона изготавливают собственные спальные мешки и палатки. Как сообщает мэрия Хабаровска, за две недели в крае сшили более девяти тысяч спальных мешков.

- Также изготавливают палатки, на пошив одной у специалиста уходит один день. С февраля для российских военнослужащих изготовили более 800 палаток, - сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.

О том, что край запустил собственное производство, сообщал несколько дней назад губернатор Михаил Дегтярев. Глава говорил, что на очереди стоит изготовление в крае термобелья и теплых сапог для мобилизованных.

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