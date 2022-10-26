Строительные компании получат льготные кредиты на развитие производства в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

После введенных в отношении России санкций в Хабаровский край прекратили поступать некоторые строительные материалы. Край начал работать с ориентиром на собственное производство таковых. В правительстве края решили поддержать местного производителя и предоставлять компаниям льготные займы, чтобы они могли производить ранее импортируемые товары на месте.

Компании начали пользоваться льготами. Так, ООО «Ген-Компетент» приступает к модернизации производства гладких и текстурированных панелей. На развитие они потратят заем в 16,5 миллиона рублей. При лучшем развитии событий компания нарастит мощности производства в три раза.

- Средства будут использованы компанией для модернизации производства гладких и текстурированных панелей из высокопрочного бетона со стеклокомпозитным армированием. Это позволит предприятию включиться в процесс импортозамещения японских панелей, поставка которых сегодня невозможна в связи с введенными санкциями в отношении России, - рассказала Татьяна Веретенникова, исполняющая обязанности директора Фонда развития промышленности.

Деньги компания получит до конца месяца. Сейчас она занята оформлением патента и сертификаций на производимую продукцию.

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