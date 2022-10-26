В Совгавани Хабаровского края появились сквер «Бригантина» и аллея «Морская» Фото: Правительство Хабаровского края

В Советской Гавани состоялось торжественное открытие объектов, созданных по нацпроекту «Жилье и городская среда» - сквера «Бригантина» и аллеи «Морская». Как сообщает пресс-служба краевого правительства, общая стоимость объектов составила порядка 19 миллионов рублей. До сквера и аллеи на месте были полуразрушенные сараи и бесхозные гаражи. Место для благоустройства выбирали сами жители.

- Если территория выбрана гражданами, востребована ими для досуга и торжественных мероприятий, значит больше внимания будет уделяться и бережному отношению. Мы призываем граждан активно участвовать не только в выборе общественных пространств, но и проводить в них субботники, акции по озеленению, поддерживать чистоту и порядок, привлекать к этому детей и молодежь, - отметили в министерстве ЖКХ края.

Теперь здесь есть игровая территория, исполненная в виде корабля. Дорожки для населения, скамейки, есть также воркаут-площадка. На объектах высадили зелень и провели свет. В этом году по проекту обустраивается 91 общественная территория. Многие из них уже построены и сданы в эксплуатацию.

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