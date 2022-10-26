Гордума Хабаровска прокомментировала сообщения о срыве заседания Фото: Хабаровская городская дума

В Хабаровской городской думе прокомментировали информацию о срыве заседания, которое должно было состояться 25 октября. Как сообщает городское собрание, депутаты от партии ЛДПР покинули мероприятие, тем самым нарушив положения регламента думы и правил депутатской этики.

- Это привело к отсутствию кворума и права сотен граждан на самоорганизацию и реализацию инициатив по вопросам местного значения, участия в грантовых конкурсах. Волеизъявления людей по вопросам награждения были нарушены на неопределенный срок, а также созданы условия к получению протеста прокуратуры города в связи с неприведением в соответствие отдельных решений думы, - сообщает собрание.

В этот день на заседании удалось рассмотреть лишь пять вопросов из 40 заявленных. Как отмечают парламентарии, некоторые члены фракции «ЛДПР» начали распространять в Сети недостоверную информацию о процессе работы думы. В настоящее время работа органа не парализована, а руководством занимается исполняющий обязанности. В органе проводятся заседания, принимаются проекты решений, а депутаты работают на своих округах. Вопрос по избранию председателя и заместителя внесен согласно необходимым нормам.

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