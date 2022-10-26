В Комсомольске вручили паспорта граждан РФ прибывшим из Херсонской и Запорожской областей Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края состоялось торжественное вручение документов граждан России, которые прибыли из Донецкой народной республики, а также из Херсонской и Запорожской областей. Всего за новыми паспортами обратились девять человек. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по краю.

- В октябре текущего года в отдел по вопросам миграции УМВД России по городу Комсомольску-на-Амуре обратились за получением паспорта гражданина Российской Федерации девять человек, которые прибыли из Донецкой народной республики, а также из Херсонской и Запорожской областей: это несколько семей, молодая девушка и пенсионерка, - рассказали в полиции.

Паспорта им отдали в миграционном отделе. Новым гражданам России пожелали здоровья, семейного счастья, а также успехов во всех делах. Сотрудники полиции пообещали, что в случае необходимости они готовы оказать любую помощь.

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