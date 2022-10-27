Сорвал навесной замок и забрал все ценное: хабаровчанин обокрал квартиру, чтобы повеселиться

Мужчина украл ноутбук и деньги у соседа своего приятеля в Хабаровске Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Житель микрорайона «Хабаровск II» обратился в полицию, заявив об ограблении. Мужчина пришел с работы домой и обнаружил, что дверь в его комнату, которую он снимает на улице Локомотивной, была взломана. Кто-то повредил навесной замок, пробрался внутрь, украл ноутбук и 10 тысяч рублей. Общий ущерб хабаровчанин оценил в 40 тысяч.

Полицейские быстро вычислили подозреваемого и задержали его. Им оказался знакомый соседа потерпевшего. Он пришел в гости к приятелю и случайно услышал, что в запертой комнате могут быть ценные вещи. В тот же день хабаровчанин пробрался в запертое помещение. Он забрал технику и деньги. Ноутбук мужчина продал на Центральном рынке за пять тысяч. Все деньги он пропил и потратил на развлечения.

- 35-летний задержанный раньше привлекался к ответственности за похожее преступление. На него завели новое уголовное дело, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

За кражу мужчине грозит до шести лет колонии.

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