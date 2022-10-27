Бойня в прачечной: женщина попала в больницу после нападения соседки в Магадане

Женщина напала на соседку в прачечной общежития в Магадане Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Две женщины поссорились в прачечной одного из общежитий Магадана. Они обе пришли в техническое помещение на пятом этаже, чтобы постирать вещи, но в какой-то момент между ними завязалась ссора. 42-летняя женщина не сдержалась и сильно пихнула оппонентку. Та, не удержав равновесия, упала на чугунный радиатор отопления. Она сильно ушиблась, из-за чего пришлось вызывать скорую.

- Медики сообщили в полицию, что к ним в отделение доставили 52-летнюю женщину с травмами грудной клетки. Подозреваемую удалось задержать в тот же день. У нее уже были судимости, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

На задержанную завели уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Ей грозит ограничение свободы на срок до трех лет или арест на срок до полугода.

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