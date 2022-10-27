Лучший центр образования «Точка роста» выбран в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае прошел конкурс, по результатам которого был выбран лучший в регионе центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка Роста». С 2019 года в крае было открыто 114 таких центров, но участниками конкурса стали только 22. Они находятся в Амурском, Нанайском, Солнечном, Комсомольском, имени Полины Осипенко и Лазо, Ванинском и Хабаровском районах. За звание абсолютного победителя боролись представители из сел Калинка, Бичевая, Ильинка и Ванино. Победителем конкурса стал центр в школе №3 рабочего поселка Ванино. Открытием года был признан центр «Точка роста» в селе Калинка.

- Конкурс создан, чтобы выявить инновационные и лучшие методы работы. Так мы улучшаем привлекательность образовательных центров. Надеемся, что мы привлечем еще больше молодых исследователей, - сказала Елена Кудревич, директор Центра технического и цифрового творчества «Техно-IT-куб».

Конкурс проводился впервые. Участники презентовали свой уникальный опыт работы с видеороликами и создали информационные порталы.

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