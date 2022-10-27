Объем инвестиций в Хабаровском крае вырос на 12% в первом полугодии Фото: Правительство Хабаровского края

Темп роста инвестиций на Дальнем Востоке оказался выше средних показателей по стране на 3,6%. В России значение увеличилось на 7,8%, в то время как в ДФО - на 11,4%. Общий объем инвестиций по всему округу за первое полугодие составил 868,7 миллиарда рублей.

- Хабаровский край привнес 12,4% от всех инвестиций по ДФО. Также отличились Амурская область (22,2%), Республике Саха (20,1%) и Приморский край (12,2%), - рассказали эксперты ФАНУ «Востокгосплан».

Положительная динамика в нашем регионе наблюдается благодаря строительству горно-обогатительного комбината на месторождении «Малмыжское», Тихоокеанской железной дороги, мощностей для перевалки угля, комплекса глубокой переработки нефти на Комсомольском НПЗ и некоторым другим проектам.

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