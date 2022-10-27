Ирина Зикунова: «20 лет назад жители не могли мечтать о выезде из аварийного жилья» Фото: Законодательная дума Хабаровского края

25 октября прошел «Правительственный час», посвященный программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Хабаровском крае.

Проблема продолжает существовать не только в городских агломерациях, но и в муниципальных образованиях, поэтому заслуживает пристального внимания.

- Переселение из аварийного жилья представляет собой один из важнейших социальных приоритетов государственной политики в сфере ЖКХ. Начало этой работе было положено в 2018 году, и программа охватывает огромное количество граждан по всей территории России. Аварийного жилья очень много, и еще 20 лет назад граждане мечтать не могли о том, чтобы выехать из аварийного жилья, но мы видим, что программа работает, - отметила Ирина Зикунова, председатель Законодательной думы Хабаровского края.

С докладом о текущих результатах реализации программы переселения выступил заместитель министра ЖКХ Хабаровского края Станислав Кондаков. В настоящее время в крае реализуется адресная программа по переселению из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Сроком завершения программы установлена дата 31 декабря 2023 года.

Основными целями программы называются сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, а также улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах. Реализовать программу предполагается в четыре этапа с помощью следующих мероприятий: приобретение жилых помещений на вторичном рынке, расселение в свободный муниципальный фонд, выплаты собственникам за изымаемые жилые помещения и строительство многоквартирных домов.

Ирина Зикунова: «20 лет назад жители не могли мечтать о выезде из аварийного жилья» Фото: Законодательная дума Хабаровского края

- В настоящий момент завершена реализация первых двух этапов. Расселено почти 13 тысяч квадратных метров. Завершается третий этап, в рамках которого запланировано расселить 13,5 тысячи квадратных метров. Реализуется четвертый этап, по итогам которого будет расселено 34 тысячи квадратных метров, - пояснил Станислав Кондаков.

Темп работ позволяет опережать график. Так, сверх программы расселено более 14 тысяч квадратных метров жилищного фонда. С 2019 года в рамках программы расселено 42,5 тысячи квадратных метров жилищного фонда. Всего планируется расселить 61 тысячу квадратных метров. Общий объем финансирования составляет 4,9 миллиарда рублей.

После доклада парламентарии перешли к обсуждению дальнейших перспектив программы. Депутат Вадим Горуленко, задав вопрос о ситуации в поселке Уктур, поднял проблему отсутствия достаточного количества жилья на вторичном рынке.

- Необходимо, чтобы кто-то из правительства края приехал в Уктур и объяснил людям, как проходит переселение. Потому что постоянные собрания, которые мы проводим на уровне администрации, поселений и депутатов, не приводят к конкретике, - заявил Вадим Горуленко.

Кроме того, по результатам опросов жители отдаленных районов не желают переезжать в другие населенные пункты. Заместитель министра краевого ЖКХ отметил наличие проблемы, связанной с нежеланием строителей вести деятельность в отдаленных поселениях, поэтому людям предлагаются варианты, в том числе по переселению в другие населенные пункты.

Спикер краевого парламента акцентировала внимание на том, что вопрос переселения в новое жилье должен учитывать и социально-экономические перспективы населенных пунктов.

Кроме того, участники заседания предложили рассмотреть возможность выдачи денежных сертификатов для жителей аварийных домов, проживающих на основании социального найма. Отмечено, что желание людей в получении подобных сертификатов имеется, и заместитель министра ЖКХ заявил, что предложение о внедрении инициативы может быть рассмотрено.

Все нюансы программы, поднятые в ходе «Правительственного часа», включая налаживание межведомственной работы и отладку механизмов расселения, были взяты на контроль соответствующими комитетами.