Хабаровское УФАС признало «Азиатско-Тихоокеанский банк» нарушившим закон о рекламе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хабаровское управление антимонопольной службы обнаружило нарушение закона о рекламе со стороны «Азиатско-Тихоокеанского банка». На установленном в городе цифровом билборде транслировали рекламу кредитов. Клиентам предлагали выгодные условия оформления займа от 5,5% годовых.

В рекламе крупно указана процентная ставка по кредиту. Но остальные условия оформления займа и выплаты долга описаны мелким шрифтом. Прочесть их просто невозможно, тем более что они отображаются на экране несколько секунд. Это вводит потребителей в заблуждение.

Банку было выдано предписание. Общество должно прекратить трансляцию рекламного ролика, нарушающего закон. Возбуждено дело об административном нарушении.

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