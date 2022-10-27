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НовостиОбщество27 октября 2022 1:24

В частном секторе Хабаровска восстановлена система водоотведения

Ливневки помогут защитить участки от подтопления
Александра ЯВИЩЕНКО
В частном секторе Хабаровска восстановлена система водоотведения

В частном секторе Хабаровска восстановлена система водоотведения

Фото: Администрация Хабаровска

Работы по обустройству отвода сточных вод провели на пересечении Трудовой и Безымянного переулка в частном секторе Железнодорожного района краевой столицы.

- Теперь местным жителям не нужно переживать о том, что их участки будут затоплены из-за сильных дождей или таяния снега весной. Ливневки позволят улучшить ситуацию с обилием стоячей воды в частном секторе, - рассказали в администрации Хабаровска.

Восстановление ливневой канализации организовал комитет по управлению районом вместе с управлением дорог и внешнего благоустройства после обращения местных жителей. Средства на создание системы водоотведения и замену водопропускной трубы выделены из городского бюджета.

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