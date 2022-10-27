В частном секторе Хабаровска восстановлена система водоотведения Фото: Администрация Хабаровска

Работы по обустройству отвода сточных вод провели на пересечении Трудовой и Безымянного переулка в частном секторе Железнодорожного района краевой столицы.

- Теперь местным жителям не нужно переживать о том, что их участки будут затоплены из-за сильных дождей или таяния снега весной. Ливневки позволят улучшить ситуацию с обилием стоячей воды в частном секторе, - рассказали в администрации Хабаровска.

Восстановление ливневой канализации организовал комитет по управлению районом вместе с управлением дорог и внешнего благоустройства после обращения местных жителей. Средства на создание системы водоотведения и замену водопропускной трубы выделены из городского бюджета.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.