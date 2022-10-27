Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с гендиректором «Ростеха»

Михаил Дегтярев обсудил перспективы развития региона с гендиректором «Ростеха» Фото: Михаил Коробицын

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев прибыл в Москву с рабочим визитом. Он встретился с гендиректором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. Одной из важных тем на повестке стало наращивание объемов производства на Комсомольском авиационном заводе имени Гагарина. Также они обсудили подготовку к выпуску импортозамещенной версии самолета Superjet 100.

- Отдельно поговорили о строительстве комсомольской набережной. Работы выполняет одна из структур госкорпорации, - сказал Михаил Дегтярев.

Также обсудили вопрос о том, как выполняются условия соглашения по социально-экономическому партнерству между краем и Объединенной авиастроительной корпорацией, которая входит в «Ростех». Согласно документу, корпорация развивает деятельность и создает новые рабочие места в Комсомольске, а регион обеспечивает комфортную среду для авиастроителей и их семей, необходимые условия для подготовки квалифицированных кадров.

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