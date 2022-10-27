Министр строительства ответит на вопросы жителей Хабаровского края в прямом эфире Фото: Правительство Хабаровского края

Жители Хабаровского края могут задать свои вопросы министру строительства региона Олегу Сутурину. 31 октября в 17:00 он выступит в прямом эфире на страничках правительства в соцсетях.

- Министр расскажет о темпах строительства жилья в регионе, а после ответит на вопросы, которые пришлют подписчики. Жители региона могут присылать свои обращения заранее, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Прямой эфир с главой ведомства пройдет при поддержке ЦУР региона. Вопросы нужно прислать заранее. Задать их можно в комментариях под постами в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.