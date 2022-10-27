Министр строительства ответит на вопросы жителей Хабаровского края в прямом эфире
Фото: Правительство Хабаровского края
Жители Хабаровского края могут задать свои вопросы министру строительства региона Олегу Сутурину. 31 октября в 17:00 он выступит в прямом эфире на страничках правительства в соцсетях.
- Министр расскажет о темпах строительства жилья в регионе, а после ответит на вопросы, которые пришлют подписчики. Жители региона могут присылать свои обращения заранее, - рассказали в правительстве Хабаровского края.
Прямой эфир с главой ведомства пройдет при поддержке ЦУР региона. Вопросы нужно прислать заранее. Задать их можно в комментариях под постами в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
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