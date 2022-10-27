День призывника прошел в Хабаровске
Фото: Администрация Хабаровска
Мероприятие приурочили к 10-летию со дня присвоения Хабаровску почетного звания «Город воинской славы». В Центре патриотического воспитания собрались сотрудники мэрии, ветераны и военнослужащие. Они провели патриотическую беседу с будущими защитниками Родины: юнармейцами, школьниками и студентами техникума железнодорожного транспорта.
- 3 ноября исполнится 10 лет со дня присвоения Хабаровску звания «Город воинской славы». В этот же день Центральному району исполняется 85 лет. Осенний призыв в армию в этом году начнется в преддверии этих праздников, - сказала Тамара Протопопова, председатель комитета по управлению Центральным районом.
Также с юными хабаровчанами пообщались представитель краевого военного комиссариата Владимир Коломиец и ветеран боевых действий в Афганистане Евгений Смышников. После встречи для школьников и студентов провели экскурсию «Хабаровск - Город воинской славы».
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