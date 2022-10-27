Благотворительный концерт в поддержку военнослужащих пройдет в Хабаровске 9 ноября Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

9 ноября в Хабаровске пройдет благотворительный патриотический концерт в Городском Дворце культуры. Билеты будут стоить 350 рублей. Собранные средства направят на специальный расчетный счет для поддержки военнослужащих.

- Начало концерта в 18:30. На сцене ГДК выступят группа «Токай», ансамбль «Берега России», фолк-группа «Варвара», «Театр песни» Центра детского творчества «Гармония» и другие местные коллективы, которые регулярно участвуют во всех городских мероприятиях, - сказал Сергей Кравчук, мэр города.

Глава города пригласил всех хабаровчан на концерт и пообещал, что скучно не будет: «Приходите, вы не пожалеете!».

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