Благотворительный концерт в поддержку военнослужащих пройдет в Хабаровске 9 ноября
Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ
9 ноября в Хабаровске пройдет благотворительный патриотический концерт в Городском Дворце культуры. Билеты будут стоить 350 рублей. Собранные средства направят на специальный расчетный счет для поддержки военнослужащих.
- Начало концерта в 18:30. На сцене ГДК выступят группа «Токай», ансамбль «Берега России», фолк-группа «Варвара», «Театр песни» Центра детского творчества «Гармония» и другие местные коллективы, которые регулярно участвуют во всех городских мероприятиях, - сказал Сергей Кравчук, мэр города.
Глава города пригласил всех хабаровчан на концерт и пообещал, что скучно не будет: «Приходите, вы не пожалеете!».
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