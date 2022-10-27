«Полиметалл» в пятый раз проводит конкурс юниорных проектов

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Задача конкурса - как выявить перспективные проекты в сфере недропользования, так и за счет развития сотрудничества с геологоразведочными организациями расширить минерально-сырьевую базу существующих предприятий. С 2018 года в адрес компании было направлено свыше 80 заявок на создание совместных с юниорами предприятий, из них 35 - в 2021 году. Благодаря конкурсу 2021 года поддержку компании получили два проекта - крупнотоннажный золотой в Республике Коми и золотомедный в Якутии. Также в портфеле «Полиметалла» на данный момент есть совместные с юниорами проекты на Таймыре («Золото Челюскин», «Пекинская ГРК», «Ленинградская ГРК»), Чукотке («Матенвунай»), а также проекты в Казахстане.

По итогам прошлого года «Полиметалл» инвестировал в юниорные проекты более одного миллиарда рублей, основной объем пришелся на интенсивное разведочное бурение на Новопетровском месторождении и поисковые работы на Таймыре. В 2022-м объем инвестиций ожидается ниже уровня предыдущего года вследствие сокращения пула действующих юниоров, а также фокусе в первую очередь на собственные проекты развития. При этом компания продолжает поддерживать юниорное направление, планируя расширить портфель до 10-12 проектов.

«Поддержка и развитие юниорного движения уже несколько лет остаются в числе стратегических приоритетов «Полиметалла». Мы готовы объединять финансовые ресурсы, техническую и логистическую экспертизу компании с идеями и быстротой решений юниоров, - комментирует заместитель генерального директора «Полиметалла» по минерально-сырьевым ресурсам Сергей Трушин. - Нам интересны не только перспективные месторождения золота, но и участки, где возможна добыча меди и полиметаллических руд. Традиционно мы готовы начинать сотрудничество с юниорами на самых ранних стадиях жизненного цикла геологоразведочного проекта, в том числе на этапе получения лицензии. Одним из наиболее важных факторов, как и ранее, остается обоснованная геологическая идея. Несмотря на сложности, мы будем поддерживать существующие партнерства и готовы сотрудничать в рамках новых. При этом в первую очередь интерес представляют проекты, расположенные вблизи наших действующих перерабатывающих комплексов».

Прием заявок продлится до 1 ноября. При этом предложить сотрудничество можно в любое удобное время через сайт компании.